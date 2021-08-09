Мы пришли, а вас нема ... Почему Россия не пришла на очередное газовое свидание.

Сергей ЕПолитикаМы пришли, а вас нема ... Почему Россия не пришла на очередное газовое свидание.Ну вот, Россия опять не явилась на последние торги по использованию транзитных мощностей украинской ГТС.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОНОлег НикитинОни свои 40% имеют и не жужжат. Причем получают за эти 40% как раньше за 100. И пофигу сколько новых газовых потоков, на этих же условиях есть договоренности и дальше. Если будет теплая зима, то будет простаивать северный поток, или хохлы просто так будут деньги получать- даже если газ не будут прокачиватьВаша СветлостьКупи себе губозакаточную машинку, "ник итин"!:)))ГНГалина Назаровадо 2024 будет все строго по договору ни больше ни меньше.....зачем кому то и что то дарить?ГНГалина Назаровакак раньше за 100 имеют.....жопу с ручкой они имеют, холопчик....Самков ВалерийПосле драки кулаками не машут. Это должны были знать хохлы, когда в 2008 году кричали: Украинскому транзиту альтернативы нет! Тогда ГТС Украины распределяла по стране 52 млрд($14 млрд) Российского газа и прокачивала в Европу до 120 млрд, получая при этом $5 млрд. Сейчас распределяет по стране 16 млрд($8 млрд) Российского газа и прокачивает в Европу 40 млрд(в том числе 16 псевдо реверса), получая при этом $1,2 млрд. ПЕРЕМОГА? Не думаю.Мельников АлександрПотребность в газе, как энергоносителе, растёт как при морозах, так и при жаре. Газпрому всё равно, будет ли глобальное потепление, будет ли глобальное похолодание. А вот правительству России не должно быть всё равно. Думается что пора подумать о переходе на краткосрочные поставки и на том стоять. Иначе так может получиться что своего собственного газа России для себя родимой и не хватит.НРНаталия РеваВообще это полный позор когда в России собственным гражданам газа не хватает. Всюду газ свой отправляем, а многие люди на селе и в деревнях по прежнему дровами и углем отапливают свои жилища.Комментировать
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