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Над территорией России за ночь сбили 101 беспилотник 

Над территорией России за ночь сбили 101 беспилотник 

Большую часть дронов сбили в воздушном пространстве Брянской области - 53, пишет РБК. В Краснодарском крае было уничтожено 18 БПЛА, 16 - над Азовским морем, пять - в Калужской области, три - в Тверской и Белгородской областях, а по одному - в Смоленской, Курской областях и в Крыму.

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