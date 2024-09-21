Над территорией России за ночь сбили 101 беспилотник 

Большую часть дронов сбили в воздушном пространстве Брянской области - 53, пишет РБК. В Краснодарском крае было уничтожено 18 БПЛА, 16 - над Азовским морем, пять - в Калужской области, три - в Тверской и Белгородской областях, а по одному - в Смоленской, Курской областях и в Крыму.