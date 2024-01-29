Проект студентки из Ярославского попал в топ лучших на фестивале «Москва — точка старта»

Студентка 3 курса МИПК им. И. Федорова специальности «Графический дизайн» Анна Пивоварова стала участницей Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства Студфест «Москва — точка старта».
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