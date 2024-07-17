Умер игравший в «Возвращении Мухтара» актер

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, об этом говорится на странице Киевского академического Молодого театра в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где работал артист.