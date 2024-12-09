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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных м...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных м...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятийВ целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллю .

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