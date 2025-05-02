В Крыму 5-летний ребенок пострадал в ДТП: легковая машина врезалась в автобус

В Крыму произошла авария, в которой пострадал 5-летний малыш.«1 мая 2025 года, водитель автомобиля «Хендэ» 1994 года рождения, двигаясь по дороге «Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», осуществляющим движение … .