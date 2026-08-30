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США хочет заключить нефтяную сделку с Венесуэлой из-за проблем в Иране – WSJ

США хочет заключить нефтяную сделку с Венесуэлой из-за проблем в Иране – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время объявить о заключении нефтяной сделки с Венесуэлой из-за конфликта в Иране и предстоящих промежуточных выборов в конгресс.

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