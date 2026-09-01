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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Для клубов РПЛ предлагают установить налог 10 млн рублей за тренера-иностранца, сказал Гаджиев: «В бюджет РФС может поступать около 100 млн рублей ежегодно. Это гигиена рынка»

Почетный президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о предложении по введению налога на назначение иностранного тренера в российском футболе.

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