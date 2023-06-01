ВСУ и предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область (ВИДЕО)

ВСУ и предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область. Рано утром 1 июня украинские боевики и неонацисты-власовцы из РДК ожидаемо предприняли новую попытку прорыва российской границы под городом Шебекино в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Разведдозор».