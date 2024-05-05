Франция направляет подразделения Иностранного легиона на Украину: Макрон начал мстить за унижение

Франция отправила военные подразделения на Украину, чтобы помочь Киеву. Первая группа, состоящая из артиллеристов и разведчиков, насчитывает около 100 человек, а общее количество военнослужащих, направляемых в Украину, составляет около 1 500 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии