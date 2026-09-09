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Орловские новости

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Орловскому сельхозпредприятию предписано очистить поля от свалки навоза в Краснозоренском районе

Орловскому сельхозпредприятию предписано очистить поля от свалки навоза в Краснозоренском районе

Сельхозпредприятие «Вико» в Орловской области должно очистить поля от свалки навоза, так как 6 из 10 проб грунта показали опасный уровень бактериального загрязнения.

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