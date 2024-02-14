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Путин подписал закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Путин подписал закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет.

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Комментарии
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Игорь Человек
Закон тупое говно!   Бездарность будет сидеть,  не чего не делать! Вредить работодателю, прикрываясь законом, а его уволить нельзя!!!   Когда в РФ за бездарные законы, начнут спрашивать с тех,  кто их разрабатывал!??    Что бы Вас всех кто этот закон писал лечили  низко квалифицированные, полуграмотные доктора и фельдшера , перевозили водители с купленными правами, и судили аффилированные судьи с детьми до 16 лет!
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