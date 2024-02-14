Путин подписал закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Игорь Человек

Закон тупое говно! Бездарность будет сидеть, не чего не делать! Вредить работодателю, прикрываясь законом, а его уволить нельзя!!! Когда в РФ за бездарные законы, начнут спрашивать с тех, кто их разрабатывал!?? Что бы Вас всех кто этот закон писал лечили низко квалифицированные, полуграмотные доктора и фельдшера , перевозили водители с купленными правами, и судили аффилированные судьи с детьми до 16 лет!