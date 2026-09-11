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Царьград

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СБУ усилила контроль за бегством жителей Черниговской области в Белоруссию

СБУ усилила контроль за бегством жителей Черниговской области в Белоруссию

Несколько человек задержаны за содействие в переправке людей через границу.Служба безопасности Украины и полиция в Черниговской области усилили контроль за миграцией граждан в Белоруссию.

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