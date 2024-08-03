Столичные росгвардейцы обеспечили правопорядок во время празднования Дня воздушно-десантных войск

Около 4 тысяч сотрудников Главного управления Росгвардии по г. Москве и военнослужащих соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с коллегами из МВД обеспечили правопорядок и общественную безопасность во время празднования Дня воздушно-десантных войск.