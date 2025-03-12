Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    Выявить подопечного укронациков и уничтожить "при попытке к бегству". Представляете, сколько людей могли погибнуть...ФСБ предотвратила...
  • Eduard
    Теперь студент науку жизни проведет в тюрьме.Там и деньги будит ждать от СБУ!Киев подготовил т...
  • Анна Егорова
    Если убиенная поджигала дома односельчан, а полиция даже не реагировала на заявления людей!? ЧТО ДЕЛАТЬ? Людей довел..."Хочу спасибо ска...

Взрыв повредил припортовую инфраструктуру Одессы: подробности сообщений

Взрыв повредил припортовую инфраструктуру Одессы: подробности сообщений

В ночь на 12 марта в Одессе произошел взрыв, повредивший припортовую инфраструктуру. Офис генпрокурора Украины подтвердил инцидент, а мэр города Геннадий Труханов сообщил о неоднократной воздушной тревоге в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх