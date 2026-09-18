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Аргументы и Факты

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Умерла сценарист фильма «Там на неведомых дорожках» Алла Ахундова

Умерла сценарист фильма «Там на неведомых дорожках» Алла Ахундова

В Азербайджане в 86 лет умерла заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, сценарист, поэтесса и переводчица Алла Ахундова, передает kino-teatr.

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