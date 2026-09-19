Алаев о формате Кубка: «Увеличение игровой практики и повышение коммерческой составляющей – обе задачи решены блестяще. При возвращении в еврокубки формат надо будет менять»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал обсуждение действующего формата FONBET Кубка России. – Недавно Вадим Евсеев высказал идею о возврате к прежнему формату Кубка, и, кроме того, о возможном проведении Кубка Лиги, если клубам нужно больше матчей.