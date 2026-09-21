Жители заполярного поселка Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе 19 сентября получили доступ к дистанционному электронному голосованию благодаря спутниковой связи «Рассвет» от Российская аэрокосмической компании «Бюро 1440».
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