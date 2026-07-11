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Газета.ру

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МВД назвало перевод от 200 тыс. рублей признаком возможного мошенничества

МВД назвало перевод от 200 тыс. рублей признаком возможного мошенничества

Снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке являются признаками, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных.

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