МВД назвало перевод от 200 тыс. рублей признаком возможного мошенничества

Снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке являются признаками, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных.