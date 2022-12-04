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Для россиян 1972 года рождения и раньше гарантируют деньги за стаж от 12 лет

Для россиян 1972 года рождения и раньше гарантируют деньги за стаж от 12 лет

Россиянам сообщили, как получить сразу на карту неплохие деньги за накопленный рабочий стаж. Новость напрямую касается тех, кто родился в 1972 году и раньше, то есть людей в возрасте 50 лет и старше, о чем сказано на сайте правительства региона.

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