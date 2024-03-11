Дерматологи: сон с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей и дыханием

Дерматологи сообщают, что ложиться спать с влажными волосами может нанести вред здоровью. По их словам, сон с мокрыми волосами создает влажную и теплую среду на коже головы, что может предрасполагать к бактериальным и грибковым инфекциям.
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