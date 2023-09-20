ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    С законодательством все в порядке. .Договорное право, СК , ГК  - все  действует.Я суррогатная мат...
  • Майя Maja
    Помнишь я в какой-о теме тебе писала про вот этот самый синдром, когда женщины испытывают  огромное удовольствие от б...Я суррогатная мат...
  • Воробей
    Хорошо, допустим! Тогда предложите обоснование, в чём она, эта СИСТЕМНАЯ причина заключается. Прошу личные частные не...Будете в шоке, уз...

Мужская логика

Мужская логика

Я встретила на сайте знакомств мужчину, он сразу же мне начал дарить подарки, проявлял знаки внимания, помог мне с переездом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Может он &quot;женскую&quot; логику  и последовательность поступков изучает?)) Диссертацию заодно пишет. Вот поэтому, то помогает, то пропадает?))))))) Пусть пробует, если игра нравится, может что и поймет без ущерба для себя...
Ответить
7 час.
ONIX
Вы сами,бабы,претесь от своей дури и считаете,что весь мир крутится вокруг вас дабы разгадать то,что вы называете логикой. Мужчинам с каждым годом вообще становится пох,на ваш образ: женщины загадки.Сейчас это уже называется иначе...
Ответить
7 час.
Виктор Белогорцев
с человеком не знающим причин пропадания, но делающим выводы продолжать общение нет смысла
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх