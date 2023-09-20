Я встретила на сайте знакомств мужчину, он сразу же мне начал дарить подарки, проявлял знаки внимания, помог мне с переездом.
Мужская логика
Комментарии
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Майя Maja
Может он "женскую" логику и последовательность поступков изучает?)) Диссертацию заодно пишет. Вот поэтому, то помогает, то пропадает?))))))) Пусть пробует, если игра нравится, может что и поймет без ущерба для себя...
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7 час.
ONIX
Вы сами,бабы,претесь от своей дури и считаете,что весь мир крутится вокруг вас дабы разгадать то,что вы называете логикой. Мужчинам с каждым годом вообще становится пох,на ваш образ: женщины загадки.Сейчас это уже называется иначе...
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7 час.
Виктор Белогорцев
с человеком не знающим причин пропадания, но делающим выводы продолжать общение нет смысла
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5 час.
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