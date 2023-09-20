Мужская логика

Майя Maja Может он "женскую" логику и последовательность поступков изучает?)) Диссертацию заодно пишет. Вот поэтому, то помогает, то пропадает?))))))) Пусть пробует, если игра нравится, может что и поймет без ущерба для себя...

ONIX Вы сами,бабы,претесь от своей дури и считаете,что весь мир крутится вокруг вас дабы разгадать то,что вы называете логикой. Мужчинам с каждым годом вообще становится пох,на ваш образ: женщины загадки.Сейчас это уже называется иначе...