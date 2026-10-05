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Монах на Соловках и Пуговка на льду: 7 российских актёров, которые сами ушли из кино

Монах на Соловках и Пуговка на льду: 7 российских актёров, которые сами ушли из кино

Из кино уходят по-разному: тихо, на пике славы, с обидой на индустрию или с ясным пониманием, что дальше — не их путь.

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