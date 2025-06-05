Жители Мегета пожаловались на закрытие единственного в поселке почтового отделения

Жители Мегета сообщили о закрытии в поселке единственного отделения почты. Как рассказала одна из жительниц в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 4 июня она пришла в отделение за посылкой, но оно оказалось закрытым.