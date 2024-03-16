Аналитик Меркурис: удар по «Кракену» показал превосходство России в разведке

Российская разведка обладает данными о любых передвижениях украинских войск, что позволяет армии РФ наносить чувствительные удары даже по таким соединениям ВСУ, как разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен»*.
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