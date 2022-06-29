Советникам директоров школ по воспитанию будут платить из резервного фонда

Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда деньги на софинансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию, которые с 1 сентября должны начать работать в школах 45 регионов, в том числе в Свердловской области.
Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда деньги на софинансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию, которые с 1 сентября должны начать работать в школах 45 регионов, в том числе в Свердловской области.
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