FT: Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России

Евросоюз задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с "коллапсом" поддержки - все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу.