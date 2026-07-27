FT: Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России

Евросоюз задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с "коллапсом" поддержки - все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу.
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