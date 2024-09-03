Десять детских площадок появится в Южном порту

В Южном порту создадут пространство для всестороннего развития детей разных возрастов. Оно будет включать десять общедоступных детских и спортивных площадок, оснащенных современным и экологичным игровым оборудованием.
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