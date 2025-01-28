ING продаст свой бизнес в России компании Global Development

ING договорилась о продаже своего бизнеса в России фирме Global Development JSC — российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг, следует из пресс-релиза ING.
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