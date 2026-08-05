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ТАСС

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В Ингушетии проведут обучение по поисковым работам для молодежи

В Ингушетии проведут обучение по поисковым работам для молодежи

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Обучение по поискам пропавших без вести людей проведут для молодых людей в Республике Ингушетия лекторы Российского общества "Знание" в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Таргим-2026".

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