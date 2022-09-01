Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

В Республике Саха (Якутия) будут судить работников салона связи за присвоение денег и имущества на 800 тыс рублей

В Республике Саха (Якутия) следователями ОМВД России по Олёкминскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению троих работников салона связи в присвоении денежных средств и имущества организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх