В Республике Саха (Якутия) будут судить работников салона связи за присвоение денег и имущества на 800 тыс рублей

В Республике Саха (Якутия) следователями ОМВД России по Олёкминскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению троих работников салона связи в присвоении денежных средств и имущества организации.
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