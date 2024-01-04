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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Замруководителя фракции «Единая Россия» о работе в 2024 году: «Небывалое сплочение граждан вокруг президента»

Замруководителя фракции «Единая Россия» о работе в 2024 году: «Небывалое сплочение граждан вокруг президента»

В новом году страна вступает в новую политическую эпоху: предстоят выборы президента, Россия станет председателем БРИКС, чье влияние на мировой арене стремительно возрастает, в Сочи пройдет Международный фестиваль молодежи и студентов.

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