Замруководителя фракции «Единая Россия» о работе в 2024 году: «Небывалое сплочение граждан вокруг президента»

В новом году страна вступает в новую политическую эпоху: предстоят выборы президента, Россия станет председателем БРИКС, чье влияние на мировой арене стремительно возрастает, в Сочи пройдет Международный фестиваль молодежи и студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии