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Царьград

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ЦСКА обыграл «Оренбург» 2:0: Ключевые голы Облякова и Койты

ЦСКА обыграл «Оренбург» 2:0: Ключевые голы Облякова и Койты

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в 24-м туре Российской премьер-лиги со счётом 2:0. Иван Обляков и Секу Койта стали авторами голов.

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