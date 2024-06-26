Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте

По итогам заключительной игры группового этапа Евро-2024 награду получил Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер открыл счет на 2-й минуте в результате контратаки.
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