НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте

Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия – Португалия. Вингер забил на 2-й минуте

По итогам заключительной игры группового этапа Евро-2024 награду получил Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер открыл счет на 2-й минуте в результате контратаки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх