Берлин взял в заложники чужой танкер и теперь сжигает по 8 тысяч евро в день из-за собственного идиотизма Константин Ольшанский Фото: dpa/picture-alliance/TASS Экономический маразм в Европе ставит все новые рекорды.
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