ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 октября 2023 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1142 =В Жизни нет ничего случайного, а всё, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте =Все религии Мира есть плод человеческого промысла, как правило, не имеющий ничего общего с правдой о Создателе = Всякое Царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит =Главное, нужно говорить мало, тихо, с терпением и благородством; так можно сэкономить и время, и Энергию = Депрессия - не признак слабости - это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго = Здравый смысл часто заглушает шёпот Души.