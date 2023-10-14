Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карамышева
    "Здравый смысл часто заглушает шёпот Души. Разум всегда старается обосновать и доказать свою правоту ." "Интуиция - э...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 о...
  • Antanas
    Если человек не управляет сабой им управляет другие.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 о...
  • Юрий Ильинов
    Спасают мир.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 о...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 октября 2023 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1142 =В Жизни нет ничего случайного, а всё, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте =Все религии Мира есть плод человеческого промысла, как правило, не имеющий ничего общего с правдой о Создателе = Всякое Царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит =Главное, нужно говорить мало, тихо, с терпением и благородством; так можно сэкономить и время, и Энергию = Депрессия - не признак слабости - это признак того, что вы пытались быть сильным слишком долго = Здравый смысл часто заглушает шёпот Души.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Спасают мир.
Ответить
8 час.
A
Antanas
Если человек не управляет сабой им управляет другие.👍👍👍👍👍.
Ответить
3 час.
Ирина Карамышева
&quot;Здравый смысл часто заглушает шёпот Души. Разум всегда старается обосновать и доказать свою правоту .&quot; &quot;Интуиция - это действие Целостной Системы, в которой тело и мозг обрабатывают информацию вместе...&quot; Прекрасные выводы! БЛАГОДАРЮ!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх