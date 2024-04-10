“Большое ухо Москвы” возвращается на Кубу: начались работы по расконсервации секретной советской станции

Из Вики: У Диодора отец Гекаты отождествляется с братом Ээта, сыном Гелиоса. По его изложению, она отравила своего отца Перса и стала царицей Тавриды. Вышла замуж за Ээта и родила Кирку, Медею и Эгиалея.© А где у нас Таврида? Пральна! Это древнее название Крыма.

ЛК

Любовь Кузьмина

Вряд ли от этой станции на Кубе есть какой-то прок в слежении за США.Скорее всего возможно, после модернизации, уже новая станция нужна будет для космической деятельности России.Для непрерывной связи со своими космическими аппаратами, так как Куба находится в другом полушарии. А для чего следить за США, за их переговорами с кем-то по телефонам?В наше время такое слежение вообще не нужно.Сейчас всю территорию США контролируют космические средства и дополнительный контроль фактически бесполезен.