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“Большое ухо Москвы” возвращается на Кубу: начались работы по расконсервации секретной советской станции

“Большое ухо Москвы” возвращается на Кубу: начались работы по расконсервации секретной советской станции

Настоящий шок и истерику на Западе вызвал случайно попавший в объектив телекамеры очевидца на Кубе российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

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Комментарии
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Стас Гулинов
Да будет свет, да сгинет тьма!                                                     .
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4 час.
HotRS
Из Вики: У Диодора отец Гекаты отождествляется с братом Ээта, сыном Гелиоса. По его изложению, она отравила своего отца Перса и стала царицей Тавриды. Вышла замуж за Ээта и родила Кирку, Медею и Эгиалея.© А где у нас Таврида? Пральна! Это древнее название Крыма.
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1 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вряд ли от этой станции на Кубе есть какой-то прок в слежении за США.Скорее всего возможно, после модернизации, уже новая станция нужна будет для космической деятельности России.Для непрерывной связи со своими космическими аппаратами, так как Куба находится в другом полушарии. А для чего следить за США, за их переговорами с кем-то по телефонам?В наше время такое слежение вообще не нужно.Сейчас всю территорию США контролируют космические средства и дополнительный контроль фактически бесполезен.
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1 час.

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