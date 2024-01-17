В Севастополе местного жителя осудили за возбуждение ненависти и вражды

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в ходе мониторинга мессенджеров и сети Интернет обратили внимание на комментарии одного из пользователей к интернет-публикации в социальной сети, сообщает полиция Севастополя.