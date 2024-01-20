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Александр Жаров поддержал решение президента участвовать в выборах

Александр Жаров поддержал решение президента участвовать в выборах

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров поддержал решение действующего президента России Владимира Путина о выдвижении на новый срок.

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Комментарии
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Александр Глущенко
тебе лучше знать , ты сам скотник из укрорейха..ооо))) ещё и сын придет и приведет войска для &quot;революции &quot;.. )) Так ?
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17 час.
Александр Глущенко
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17 час.
Александр Глущенко
))) обездоленый))))) да и кизяки только в саложопии используют , а &quot;никитаобездоленый&quot; и ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ , ЧТО ЭТО ТАКОЕ )))))
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17 час.

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