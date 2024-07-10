Медвежий угол
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Медвежий угол

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Показываем как дорого-богато живут те, кто демонстративно не встал под Гимн России в Нальчике

Показываем как дорого-богато живут те, кто демонстративно не встал под Гимн России в Нальчике

Интересная жизнь с Vera Star В интернете по-прежнему не стихают споры по поводу инцидента произошедшего на школьном выпускном в одной из школ Нальчика, где родители, без должного уважения отнеслись к Гимну России, а некоторые дети даже заткнули уши.

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Комментарии
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Н
НС
да,элита хреновая, да и не элита это вовсе. Это хамьё, возомнившее себя князьями. Нужна другая, но в регионе не обязательно это русские, Россия и так большая, чисто русских областей много.
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Ксюша Кирьязис
Стоит только холую вылезти на свет божий из под своего плинтуса, как он тут же мнит себя центром вселенной. Но холуйские замашки никуда не исчезают...
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Н
Наталья
В любом бизнесе можно найти туеву хучу нарушений. Была бы государственная воля. И успешный бизнесмен не только без бизнеса останется, но и будет должен. Много должен. Нужно этим тварям перекрывать кормушку
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1 час.

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