Показываем как дорого-богато живут те, кто демонстративно не встал под Гимн России в Нальчике

Н НС да,элита хреновая, да и не элита это вовсе. Это хамьё, возомнившее себя князьями. Нужна другая, но в регионе не обязательно это русские, Россия и так большая, чисто русских областей много.

Ксюша Кирьязис Стоит только холую вылезти на свет божий из под своего плинтуса, как он тут же мнит себя центром вселенной. Но холуйские замашки никуда не исчезают...