Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь Франции Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца.