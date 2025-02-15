Флорист Аршакуни назвала цветочные тренды 2025 года

Обычные розы и даже традиционные букеты из десятков этих цветов уже не вызывают удивления. Тульская служба новостей поговорила с флористом-декоратором Александрой Аршакуни, которая дала рекомендации по трендовым растениям 2025 года, а также рассказала, какие цветочные решения будут в центре внимания.