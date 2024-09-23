⚡️🎥Кадры со стороны противника🐷 Разбитые в лесопосадке позиции, блиндажи и укрытия боевиков ВСУ. Обороны там больше нет, кругом перепаханная от снарядов земля☠️ #ВСУ #Позиции #Блиндаж #Украина #СВО.