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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

# Чернильница Напугали так напугали, даже и не знаю как мы это переживём! Вчера мы с вами уже обсуждали некоторые странности, так или иначе связанные с миграционными делами и надо сказать, что в миграционной политике видны определенные позитивные моменты.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А зачем тут дети, старики, семьи, больные и т.д. только трудовые &quot;специалисты&quot; широкого профиля...
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4 час.
ninikooo Митусова
Испугали ежа голым з…дом! Сидите дома, граждане Таджикистана! А те, которые « загостились» в России- пожалуйте на выход со всеми членами семьи от мала до стара- всеми анклавами, диаспорами- пора и честь знать. Счастливого пути!
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2 час.
Ирина
Почему на сайте таджикского МИД высказывают &quot;озабоченность&quot;, а на сайте нашего внешнеполитического ведомства ничего не размешают? Почему хотя бы пару десятков комментариев наших граждан не разместить? Почему не напомнить про &quot;Крокус&quot;?И еще очень интересует, почему молчит госпожа Захарова, обычно такая острая на язык?Мы что- то не знаем или чем то обязаны этим ....????
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8 мин.

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