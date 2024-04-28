# Чернильница Напугали так напугали, даже и не знаю как мы это переживём! Вчера мы с вами уже обсуждали некоторые странности, так или иначе связанные с миграционными делами и надо сказать, что в миграционной политике видны определенные позитивные моменты.
Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А зачем тут дети, старики, семьи, больные и т.д. только трудовые "специалисты" широкого профиля...
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4 час.
ninikooo Митусова
Испугали ежа голым з…дом! Сидите дома, граждане Таджикистана! А те, которые « загостились» в России- пожалуйте на выход со всеми членами семьи от мала до стара- всеми анклавами, диаспорами- пора и честь знать. Счастливого пути!
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2 час.
Ирина
Почему на сайте таджикского МИД высказывают "озабоченность", а на сайте нашего внешнеполитического ведомства ничего не размешают? Почему хотя бы пару десятков комментариев наших граждан не разместить? Почему не напомнить про "Крокус"?И еще очень интересует, почему молчит госпожа Захарова, обычно такая острая на язык?Мы что- то не знаем или чем то обязаны этим ....????
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8 мин.
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