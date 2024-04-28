Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

Испугали ежа голым з…дом! Сидите дома, граждане Таджикистана! А те, которые « загостились» в России- пожалуйте на выход со всеми членами семьи от мала до стара- всеми анклавами, диаспорами- пора и честь знать. Счастливого пути!

Ирина

Почему на сайте таджикского МИД высказывают "озабоченность", а на сайте нашего внешнеполитического ведомства ничего не размешают? Почему хотя бы пару десятков комментариев наших граждан не разместить? Почему не напомнить про "Крокус"?И еще очень интересует, почему молчит госпожа Захарова, обычно такая острая на язык?Мы что- то не знаем или чем то обязаны этим ....????