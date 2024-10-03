ЛАБИРИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

В единый день безопасности в клубе ´Лотос´ дети школы раннего развития рассказывали разные ситуации, говорили, как из них выходить, что можно делать детям, что нельзя, вспоминали знаки дорожного движения и даже помогали пожарному добраться до огня, проходя через сложные лабиринты .