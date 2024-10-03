Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

ЛАБИРИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ЛАБИРИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

В единый день безопасности в клубе ´Лотос´ дети школы раннего развития рассказывали разные ситуации, говорили, как из них выходить, что можно делать детям, что нельзя, вспоминали знаки дорожного движения и даже помогали пожарному добраться до огня, проходя через сложные лабиринты .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх