В Москве ожидается сильный снегопад и ураганный ветер

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Спасательные службы предупредили о предстоящих снегопадах, метелях, гололедице и порывистом ветре до 17 метров в секунду, который ожидается в Москве в понедельник до 21:00, согласно информации на сайте столичного управления МЧС России.
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