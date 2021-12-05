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Появится ли «Шойгу-Град»: кем будут заселять новые города Сибири

Появится ли «Шойгу-Град»: кем будут заселять новые города Сибири

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу не случайно курирует вопросы развития Сибири. В этом регионе основные природные богатства России, да и военная безопасность страны во многом зависит от устойчивого развития именно сибирских просторов.

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