Гафиятуллин о встрече Минниханова и Путина: «Я испытал гордость за республику»

Мунир Гафиятуллин Фото: © «Татар-информ» Экономика Татарстана, невзирая на геополитическую обстановку в целом и специальную военную операцию на Украине в частности, продолжает развиваться и показывает положительные результаты во всех отраслях.
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