Апти Алаудинов назвал срок окончания СВО

По мнению замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, все завершится осенью 2024 года Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов уверен, что спецоперация закончится осенью 2024 года, пишет «Комсомольская правда».