Нашей 102-й военной базе в Армении пора трубить отход? Отрезанный от Родины Кавказскими горами и чужими госграницами небольшой гарнизон и себя-то вряд ли в силах защитить.
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ПВО Киева снова не смогло отразить атаку наших "Цирконов" и "Искандеров"
Около двух десятков баллистических ракет, таких как "Искандер-М", а также четыре гиперзвуковых "Циркона" были запущены по Киеву минувшей ночью. Как информирует "Портфель Генштаба", активности систем противовоздушной обороны типа Patriot не зафиксировано.
Канал "Судоплатов", ссылаясь на Минобороны РФ, сообщает, что в ходе этого массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными БПЛА поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной отраслей, задействованные в военно-промышленном комплексе Украины.
В украинской столице, Запорожье и Одесской области поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Также под удар попали морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
В социальных сетях появились сообщения, что польские "друзья" необандеровцев сжалились над ними и решили передать им небольшое количество ракет PAC-3 для Patriot.
Однако если вспомнить недавние события на Ближнем Востоке, когда в ходе отражения иранского удара расчеты таких ЗРК выпустили до 70 подобных ракет, но баллистические ракеты Корпуса стражей исламской революции все равно прорвались, повредили американские объекты, вывели из строя самолеты F-15 и уничтожили штурмовик A-10, то поставка небольшого количества PAC-3 никак не поможет ВСУ.
Высокоточный удар "Торнадо-С" превратил HIMARS в груду металлолома
В ходе ракетной дуэли российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" сожгла вражескую РСЗО M142 HIMARS. Как сообщает Министерство обороны РФ, произошло это на Харьковском направлении.
Пусковую установку, спрятанную в одном из лесных массивов, заметила наша аэроразведка. Затем по ней отработал расчет гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад".
Попадание высокоточных 300-мм боеприпасов уничтожило этот 11-тонный американский "подарок". На месте, где была вражеская установка, осталась лишь груда искореженного металла, который теперь годится лишь для сдачи в металлолом.
Всего американские спонсоры необандеровцев поставили им четыре десятка M142 HIMARS. К настоящему времени потеряна почти половина из них.